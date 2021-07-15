美國Fed主席鮑爾承諾會維持寬鬆貨幣政策，緩解通膨疑慮，美債殖利率下跌，再加上蘋果躍上歷史收盤新高，帶動道瓊、標普500指數小幅走揚，美股四大指數周三喜憂參半。周四台股開漲33.03點報17878.78點，台積電等電子權值踴躍，航運、鋼鐵回神，大盤再度挺進17900，貨櫃三雄11點攻上漲停，由航運重新掌舵，電子則一度翻黑失色，午後電金傳同步勁揚，12:20左右三度闖關萬八，台積電更臨門一腳翻紅漲1元，收盤首度登上萬八，終場收漲188.44點或1.06%，報18034.19點，成交金額4556.75億元，收在最高點，再創歷史新高，台股終結連7黑K。

今日外資(不含外資自營商)買超162.0227億元，投信賣超28.7億元，自營商買超20.9288億元，三大法人買超154.25億元。外資連4日買超701.45億元，7月仍賣超128.08億元，今年來賣超4095.28億元。

晶圓雙雄周三ADR，台積電紅、聯電黑，下午法說會的權值王台積電(2330)平盤淡定，10點半後下滑至608元，尾盤拉尾盤翻紅，收漲0.16%至614元，收當日最高。28日聯電(2303)、27日召開法說會的聯發科(2454)雙雙收紅漲逾2%，布局電動車再傳新消息的鴻海(2317)也收漲3.02%至119.5元，矽力-KY(6415)跌2.65%至3855元，大立光(3008)則漲0.66%至3040元，股王股后差815元，成交量前5名個股為陽明、聯電、群創、友達、萬海，面板、航運各占2名，群創(3481)、友達(2409)分漲2.55、3.6%。

十大千金，矽力-KY、信驊(5274)、祥碩(5269)、旭隼(6409)、緯穎(6669)收黑，大立光、富邦媒(8454)、譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)、亞德客-KY(1590)收紅，其他高價股，世芯-KY(3661)、晶心科(6533)、台驊投控(2636)、高端疫苗(6547)、朋程(8255)、應廣(6716)等飆上漲停，環球晶(6488)收持平，愛普(6531)、精測(6510)、儒鴻(1476)、國巨(2327)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、群聯(8299)等股價皆笑呵呵。

權值股方面，富邦金(2881)、國泰金(2882)、南亞(1303)、台塑(1301)、中鋼(2002)、日月光投控(3711)、統一(1216)、台泥(1101)、中租-KY(5871)等個股均可圈可點。

在航運股短線融資減碼及外資周三進場買超三雄，貨櫃三雄一甩近2周整理頹勢，再度開高揚帆，長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)不約而同在11時左右齊步攻上漲停，鎖住163、278.5、179元收場，其中陽明距離現增價格182元僅差3元，航運族群也欣欣向榮，志信(2611)、中櫃(2613)、慧洋-KY(2637)、台航(2617)、宅配通(2642)、裕民(2606)、新興(2605)、榮運(2607)、亞航(2630)、中航(2612)、四維航(5608)、台驊投控(2636)等多檔皆亮燈漲停，航運類指收漲8.93%稱霸，成交占比34.94%，一度重返4成以上，與電子各據山頭，電子收盤成交占比達47.43%。上市漲幅亞季軍由鋼鐵、電纜以漲幅超過4%奪下，鋼鐵的燁興(2007)、聚亨(2022)、千興(2025)、佳大(2033)、運錩(2069)、志聯(2024)、春雨(2012)、彰源(2030)、新鋼(2032)等攻上漲停，電纜的華電(1603)也觸及漲停。造紙、觀光、其他電子也收漲逾2%，金融、半導體、電子分漲0.76、0.58、0.53%，而電腦周邊、資訊服務收跌逾1%最墨，電子零件、水泥、玻陶、油電燃氣亦收黑。

蘋果股價創歷史新高，蘋概股勁揚，玉晶光(3406)、台郡(6269)等均紅通通。三大法人持續鎖定中小型IC封測股，同欣電(6271)、矽格(6257)、頎邦(6147)等再度飛揚。馬國疫情影響全球電阻產出，國巨、大毅(2478)轉單可期，帶動股價有戲。矽創(8016)每股配息7.5元，股價強勢完成填息；環球晶今除息、早盤暫貼息，收盤拉回平盤。而網家(8044)獲瑞信初評喊上200元，股價攻上128元漲停。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，目前短線仍以航運等傳產股為主流，回檔時除非台積電等大型權值股接棒，電子股才能有效吸金。第一金投顧表示，也可留意缺料緩解的族群或是車用相關族群，例如，半導體、ABF 族群、網通。半導體股受到今年基期墊高影響，明年成長將各自表現，往新題材走較有機會，如USD-PD、第三代半導體、USD4.0等；ABF供需缺口仍大，且BT載板亦開始缺貨，受到產品組合和漲價效應，該族群第2季毛利率將優於預期；網通受到網通晶片缺料逐漸緩解，全球5G基建明年滲透率攀升，網通下游族群獲利面將改善。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股周四欣欣向榮，受惠電子傳產都在點火，且外資有回補動作，先前雖然台股攻高後高檔震盪，目前看起來指數仍有機會突破前高，只要美股多頭格局不變，沒有太大危機，但投資人須居高思危，畢竟股價基期已高，指數越往上走，風險就會高於報酬。