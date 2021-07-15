台積電(2330)第三季旺季營運仍樂觀，受惠智慧型手機、高效能運算等四大技術平台的需求暢旺，公司預估第三季營收在146億美元到149億美元之間，比第二季的132.9億美元增長約9.9~12.1%，平均增長約11%，符合法人預期，也將再創單季營收新高。

以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，台積電預計第三季毛利率介於49.5%到51.5%之間，營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間，與第二季的毛利率50%，營業利益率39.1%，均差異不大。

台積電今日舉行法說會，針對第三季展望，台積公司財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，台積公司第二季的營收主要受惠於由高效能運算相關應用及車用電子驅動的需求持續暢旺。邁入2021年第三季，預期智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台對於台積電領先業界的5奈米、7奈米製程的強勁需求，將支持公司的業績成長。

根據對當前業務狀況的評估，台積公司2021年第三季的業績展望如下：營收預計介於146億美元到149億美元之間；若以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於49.5%到51.5%之間；營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間。

以新台幣營收來看，第三季營收估在4073.4億元至4157.1億元，單季營收首度突破4000億元，比第二季的3721.5億元再創新高，季增約9.5%至11.7%，平均增長率約10.6%。