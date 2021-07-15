中鋼(2002)今日開出8月內銷盤價，熱軋鋼板、冷軋鋼板以及電磁鋼捲等月盤產品全面以平盤開出，為連續第二個月持平。中鋼預期下半年全球鋼鐵供應吃緊，鋼市將可持續多頭行情。

中鋼自去年7月起，單月盤價連漲12個月至今年6月；7月中止漲勢，以平盤開出，8月為連續第二個月為平盤。

中鋼表示，近期煉鋼原物料價格持續飆漲，鐵礦砂及強冶金煤價格雙雙突破每公噸200美元，強冶金煤價格更較今年初倍增，副原料合金鐵成本如高碳錳鐵也大漲五成，鋼廠煉鋼成本不斷攀升。第三季為鋼鐵業傳統淡季，歐美暑休與亞洲雨季來臨，歐洲市場呈現高檔震盪，亞洲鋼價短期回檔修正後，大陸期現貨同步反彈走揚，寶鋼8月份則平盤開出，以落實保供穩價政策。

中鋼指出，考量國內鋼市仍受新冠疫情影響，力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，以及國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，本次8月份盤價皆以穩健平盤訂價，協助業者放心接單，期許國內用鋼產業共同維繫市場成長動能及健全產銷秩序，把握鋼價平穩契機，做好生產規劃，合力創造台灣經濟榮景。

中鋼表示，歐盟7月1日起對現行26項進口鋼品實施的防衛措施延長三年；俄羅斯則自8月1日起至年底針對出口煉鋼原物料、半成品、成品等特定金屬課徵至少15%出口關稅；中國大陸因上半年鋼鐵產量續增，政府為確保達到年度減產與環保目標，下半年勢將厲行減產調控。隨著各國推動一系列限產及貿易保護措施，全球鋼鐵供應吃緊，鋼市多頭格局續航可期。

另外，昨天工業局、中鋼拜訪工具機公會，共商鋼市穩定供料順暢。

昨(14)日經濟部工業局局長呂正華、財團法人精密機械中心總經理賴永祥及台灣鋼鐵公會理事長也是中鋼董事長翁朝棟、業務副總劉敏雄等一行再度連袂拜訪工具機公會理事長許文憲、副理事長陳金柏及秘書長黃建中，傾聽公會意見並進行交流，會中針對如何協助工具機公會會員廠需料孔急現況，達成三項共識：

1.中鋼會透過調節內外銷比重及廠內生產計劃等方式，協助穩定國內鋼鐵需求及供料順暢。

2.鋼鐵公會、工具機公會及中鋼已建立溝通交流的平台，未來若有需料孔急的狀況，可透過此一平台管道相互協調並妥為因應處理。

3.工具機業者所需鋼材皆需經加工後才能使用，國內鋼鐵產業無論是上游生產廠、中游加工廠(盤商)或下游終端用戶，彼此都應互相尊重體諒既有的供應鏈體系，共存共榮來創造台灣經濟榮景。