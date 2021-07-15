據彭博報導，知情人士表示，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）及其團隊暫時沒有恢復被川普政府中斷的中美戰略與經濟對話的計畫。雖然葉倫以及政府其他部門正與中方保持聯繫，但他們的目的並非重啟中美高層之間的正式會談。

2006年，時任布希政府財政部長的保爾森（Henry Paulson）發起了中美戰略經濟（U.S．-China Strategic Economic Dialogue）對話，每年中美財政部長、央行行長以及外交部官員等都會舉行兩次會談。歐巴馬政府時期，這一對話被中美戰略與經濟對話（U.S．-China Strategic and Economic Dialogue）所取代。

對話將討論雙邊、地區和全球的安全與經濟議題，由中美雙方輪流主持。2018年，川普政府中斷了這一對話。

彭博指出，不願恢復歐巴馬政府時期的溝通管道進一步證明了拜登對中國的強硬態度，這表明世界兩大經濟體之間的關係仍在惡化。尤其，最近，美國政府採取了一系列行動，包括準備對在香港的美國企業發出警告、對新疆地區實施新的進口管制以及將中國排除在數位貿易協定談判之外。