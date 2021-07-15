台灣藝術家與國外攝影師合作，將飄流在海洋的垃圾設計成數件藝術品。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

中途島座落在太平洋上，有著原始海灘，由於海洋垃圾日益增加，造成許多棲息的鳥類誤食塑料而亡，為讓人類正視環境與生態受到危害，台灣藝術家與國外攝影師合作，將飄流在海洋的垃圾製成數件藝術品，並在國立海洋科技博物館設置「國際海洋藝術中途島特展」。

全國三級警戒延長，中央採取「微解封」措施，海科館限度開放各館區，其中主題館三樓部分空間展覽中途島特展，藝術品是由加拿大華裔環境藝術教育家許沁雯、台灣藝術家林彥伶、瓜地馬拉野生動物攝影師Mr. Sergio Izquierdo，以及美國環保倡議歌手Mr. Brett Edwards等人所組成的藝術創作團隊一同完成。

海科館指出，中途島是美國與亞洲的中繼點，屬於珊瑚環礁，海中有海豚、海鳥，並設有野生動物保護區，過去是海鳥天堂，也是世界最大的信天翁棲息地，如今因海洋垃圾增多，有毒塑料不斷湧入，造成生態浩劫，許多鳥類誤食垃圾，不是被噎死就是營養不良而亡，更出現被碎片刺傷食道和腸道等狀況。

為突顯塑料垃圾對環境與生態的危害，曾到中途島走訪的藝術家們藉由「國際海洋藝術中途島特展」，期望以藝術的力量和展陳，提升人們對塑膠汙染所造成的危害，並提醒以實際行動改變生活的習性，希望觀眾透過展覽理解「我們」，也還給地球健康的關鍵角色，每個人都能努力發揮成為改變的力量，培養全方位判斷能力。

海科館表示，針對中途島議題所創作的「國際海洋藝術中途島特展」，於海科館教育中心、主題館三、五樓分布展出，展期至11月21日，特展未來將續接邀約至國外參展，籲民眾把握機會觀賞。