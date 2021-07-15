失智嬤跌落芭樂園田溝 社頭警消、果農助脫困

時值社頭芭樂盛產採收季節，60歲蕭姓農婦13日清早獨自進入自家果園忙著採收，不料竟聽到疑似有女子低聲哀號呻吟聲，轉身又沒看到人影，嚇得差點腿軟，定神循聲而去，才驚見有80多歲老阿嬤跌落田溝卡住動彈不得，趕緊通報警消將人救出後送醫檢傷，家屬接獲通知也趕到醫院將人接回。
社頭分駐所副所長林哲旭指出，13日清晨6點多，警方獲報指社頭鄉復興路高鐵橋下一處私人芭樂園內，有老婦人跌落田溝受困，巡佐王耀模、警員梁哲政立即前往救援。
84歲蕭老阿嬤當時卡在田溝裡動彈不得，精神不濟、身體虛弱，不斷呻吟但又無力起身，兩名員警試圖拉人但不好使力，又怕阿嬤受傷，社頭消防隊獲報派出救護車到場，但因果園裡無通道且土壤泥濘，救護車只能停在高架橋下馬路邊等候，連救護擔架也無法順利進入果園。
最後員警靈機一動決定就地取採，警消4個大漢先用帆布裹住老婦後，用盡吃奶力氣合力將人往上拉抬，再將老阿嬤放進果園採收芭樂專用的獨輪手推車中，準備送到果園外。
果園內芭樂樹全都矮化，果樹之間的間距、路徑很小，且路面泥濘、還有做溝挖渠，警消用小推車推著阿嬤並不好移動，在蕭姓農婦一路協助下，總算順利將人從果園內平穩推出來、護送到救護車上，緊急送往員榮醫院檢傷。
根據警方轉述，報案果農也住社頭鄉，並不認識受困的阿嬤，一早來到果園忙，卻聽到呻吟哭聲，當她發現竟有人跌倒躺在田溝裡時，嚇了一大跳，所幸及時發現救人；一大早從果園推出來的第一車收穫，竟然不是芭樂、而是一位老阿嬤，這經驗也實在令她永生難忘。
林哲旭指出，阿嬤獲救時身體並無明顯外傷，但對自己的身分、住址，和到底是怎麼跌落田溝都說不清楚，送醫後2名員警主動到附近查訪，果然看見阿嬤的媳婦正四處焦急找人，趕緊通知家屬前往醫院探視。
家屬向警方表示，阿嬤近年有失智狀況，出門後就忘記怎麼回家，過去曾有無故離家後走失報警協尋的情形，當天一早發現阿嬤又不見了，一家人出門四處尋找，沒想到竟在離家200公尺的芭樂園內受困，感謝果農和警消熱心通報救援，才能防止悲劇發生。
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