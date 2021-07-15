大陸國家發改委經濟運行調節局15日消息指出，2021年以來，大陸根據煤炭供需形勢需要，先後四次向市場投放超過500萬噸國家煤炭儲備。為了做好迎峰度夏煤炭供應保障工作，根據監測分析情況，發改委已提前制定儲備投放預案，此次準備投放規模超過1000萬噸。

新華社報導，此次投放主要分布在大陸各地的幾十個儲煤基地和有關港口，能夠根據需要隨時投放市場。下一步，將根據供需形勢變化再分批次召集煤炭儲備資源有序投向市場，保障煤炭穩定供應。目前，大陸已建成超過1億噸官方可調度煤炭儲備能力，儲備基地現有存煤4000萬噸左右。

證券時報報導，隨著大陸各地高溫預警頻傳，2021年夏季用電高峰期間用於燃煤發電廠的燃料煤（簡稱電煤）需求龐大。煤炭企業近日透露，河南省為了確保當地電煤供應，已要求所有煤礦生產電煤一律不得銷往省外等決定，凸顯市場保供壓力。