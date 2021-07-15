拍謝少年推出第三張專輯《歹勢好勢》，新歌〈山盟〉MV邀請林慶台擔任男主角，前進高山森林，重現早期台灣伐木工人辛苦的經歷，他表示：「收到邀約時非常開心，很久沒在鏡頭前跟大家碰面外，看到劇本就想到過去自己的經歷，以前也從事伐木、木雕、打獵等相關工作，也算是一位資深獵人，因此能跟劇組一起重回山林，也是一股冥冥之中的緣分。」林慶台也攜手他的兒子同台演出，兩人在森林裡重現伐木工人的辛勞，途中不幸發生意外，導演以魔幻寫實風格，藉由寓言方式描繪人類在大自然裡的渺小，林慶台渾然天成的敬業表現，更被導演讚賞：「這是只有他能撐起的故事。」

〈山盟〉是拍謝少年繼以海洋為靈感的〈暗流〉之後，另一首以山林為書寫的搖滾之作，壯闊大器編曲，伴隨稜線與霧氣，除了歌頌台灣山脈土地，更唱出生活遭遇迫害而不得不離開家鄉的遊子心聲，歌曲最早出現於去年山盟海勢音樂祭，當時被「粉虱」視為另一首拍謝人生之歌。MV特別請到導演林龍吟負責掌鏡，日前他以首部長片《蚵豐村》入圍馬德里電影節競賽單元，在台灣院線上映之初以拍謝少年〈暗流〉作為宣傳影片配樂，開啟合作的緣分，雙方再次合作，合力打造關於台灣早期山林開發鮮少人知的歷史。

趕在疫情爆發前，導演前進中部多處山區，耗費兩天時間，從杉林溪忘憂森林一路拍到小奇萊山，用鏡頭捕捉台灣山林之美外，還放入自身外公故事，描述早期伐木工人在山上辛苦開採的辛酸與哀愁。林慶台牧師飾演伐木工，過去常在山林出沒打獵的他，對於角色背景充滿熟悉，尤其對大自然的理解與敬意，反而成為整個劇組精神人物，甚至還領導大家辨認沿路動物蹤跡，林慶台表示：「早年好一段時間我都在山上生活，現在能再次透過鏡頭深入了解歷史痕跡，或許也算是我的使命。」

林慶台牧師在山盟MV飾演伐木工。（拍謝少年提供）

林慶台牧師在山盟MV飾演伐木工。（拍謝少年提供）