因應疫情衝擊，行政院長蘇貞昌日前裁示針對企業紓困申請，行政流程應從寬、從速、從簡，不過，民眾黨立委邱臣遠接獲旅館業、夜市商圈及補教業者陳情，向銀行申請紓困貸款時四處碰壁，旅館商業同業公會全國聯合會副理事長鄭生昌今指出，中華民國旅館商業同業公會在內的150家會員，銀行都給軟釘子，竟然沒有一家成功申請紓困貸款，呼籲政府可以指派專責銀行，協助旅館業者申貸，撐過這波難關。

鄭生昌指出，疫情對旅館業者衝擊最大，但只要疫情警戒解封後，將迎來報復性旅遊潮，業者絕對有還款能力，但因旅館業者目前信用評比較差，很多銀行不願意貸款，呼籲政府成立貸款銀行單一窗口，由了解旅館業的銀行負責承貸，以利業者可以盡快取得貸款，繼續撐到解封後的出遊潮。

鄭生昌說，除紓困貸款外，希望政府針對旅宿業的營運補貼，應以每房間一萬元，為其最少三個月，讓目前約佔整體旅宿業4成仍在苦撐的業者，可以度過疫情難衝擊的難關。

中華民國補習教育協會理事高維隆則表示，北部有補教業者被銀行端要求提供近50頁文件，資料提供齊全後，仍然無法貸款；甚至南部有業者被銀行端提出不合理要求，例如6個月不能讓員工離職，一旦有員工離職就必須歸還借貸的營運基金，業者尋求銀行貸款四處碰壁，希望政府能夠出面協助。

邱臣遠調查發現，業者最常聽見銀行端「軟性」拒貸的理由，包括總行沒有發文下來，不知道有此項業務、沒有往來過，怎麼會跑來這裡、案件數多，傾向做往來的客戶、過去已經申辦核貸，建議換別間銀行申請承貸，甚至有分行直言，總行不鼓勵承貸該項業務。

邱臣遠表示，去年金管會為鼓勵銀行持續對受疫情影響企業、民眾提供紓困及振興所需資金，訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，雖然後續衍伸公股行庫衝KPI的亂象，但金管會及財政部應檢視去年KPI制定的合理性，審慎評估今年延續制定KPI的可行性，在持續鼓勵銀行兼顧風險控管下，對中小企業、尤其是小規模商家，提供必要、即時的資金援助。