微軟全球合作夥伴年度大會（Microsoft Inspire）14日至16日在線上舉行，會中宣布多項雲端布局與夥伴計畫，並公布微軟年度最佳合作夥伴大獎由電源大廠台達電、資訊解決方案廠商自由系統獲得。

微軟全球合作夥伴大會中發布多項技術應用與計畫，包含新微軟產業雲服務（Microsoft Cloud for Sustainability），可協助企業記錄與追蹤碳排放量，朝零碳排的永續目標邁進；另發表新雲端服務（Windows 365），可打造提供混合式個人雲端運算服務的雲端PC。

今年的微軟年度最佳合作夥伴獎項共有4400多項提名，包括130個國家與56項類別。微軟表示，獎項不僅彰顯夥伴透過不斷進步的技術、專業知識和不遺餘力協助客戶的精神，對市場甚至全球生態系也產生正循環的影響力。

台灣微軟合作夥伴今年角逐年度最佳合作夥伴大獎，台達電入圍（Azure IoT）類別的評審團大獎，自由系統獲選為2021年度最佳合作夥伴獎項的台灣代表，並於大會上獲得表揚。

台達電副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬說，台達電以DeltaGrid能源管理等解決方案，獲得「微軟2021年度全球合作夥伴獎」，這項系統運用Azure IoT、數字孿生、機器學習等技術，實現數據收集、傳輸與監控，可遠端管理智慧電表、智慧路燈、太陽光電場等能源物聯網應用。

柯淑芬表示，未來台達電也將持續與微軟緊密合作，共同規劃市場策略與技術交流，推出應用於不同產業的人工智慧物聯網（AIoT）解決方案，開拓更多合作商機。

自由系統總經理俞伯翰指出，以往資安服務側重發展單一產品面向的解決方案，但面對日新月異的資安威脅，有效整合資安工具、落實資安監控維運服務（SOC）的供應商卻非常稀少。企業需要的是能應用工具即時判讀事件、長期優化資安管理的管理服務供應商（MSP），才能從根本降低資安風險，提升數位競爭力。（編輯：郭無患）1100715