疫情三級警戒延長至7月26日，各縣市教師甄試紛紛停辦，僅剩的桃園市原定延期，考量避免逾7500名考生跨縣市移動，也於15日正式宣布高中、國中、國小和幼兒園教甄全面停辦，創開辦教甄以來先例。至於中大壢中和陽明高中的獨招則於周日和下周一照常舉行。

桃園市今年高中、國中、國小及幼兒園教師甄選初複試，原規畫3度延期辦理，但教育局指出，教師甄試報考的考生人數眾多，高中有1725人取34人、國中978人取36人、國小3900人取391人、幼兒園909人取79人，總計報考人數達7512人，屬大規模跨縣市活動，即便每間試場已降為20人，仍遠高於中央流行疫情指揮中心規定。

教育局指出，無法保證試務人員及考生都能在甄選前全面接種疫苗，仍有感染風險，為保護考生、試務及相關人員全體健康，還有參酌學校師資聘用期程等因素，市長鄭文燦考量全國一致性，15日宣布比照全國各縣市做法，今年不舉行教師甄選，後續相關退費機制請參考各教育階段別甄選網站。

教育局說，本年度教師聯合甄選缺額將評估於明年度開列，以確保考生權益，因應9月開學在即，各校可開始陸續聘代理教師人力，以確保學校人事安定。

中大壢中則維持18日舉辦獨招，將甄選7名正式老師、約1000人報名；陽明高中也在19日如期舉行，開出6缺額、有600人報名，陽明高中校長林裕豐指出，17日教育部主辦的教師檢定也將在陽明登場，人數更勝獨招，所有防疫規格都比照大考最高標準，監考老師也都已打過疫苗，因此將遵循國教署的判斷，審酌教師工作權和學生受教權後，決定照常舉行，他也不諱言，2度延期已有近70名考生取消報名，校方也都無條件退費。