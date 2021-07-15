美軍1架運輸機今天降落台灣，大陸國台辦發言人朱鳳蓮發出「答記者問」回應，陸方注意到有關報導，大陸堅決反對台美之間任何形式的軍事勾連，堅決維護主權安全。

朱鳳蓮呼籲，大陸敦促美方在台灣問題上恪守中美三個聯合公報規定，停止任何挑釁。民進黨當局勾結外部勢力謀「獨」拒統是把台灣老百姓引向災難，其圖謀必遭失敗。