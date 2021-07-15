美運輸機降落台灣 國台辦：堅決反對台美軍事勾連 15:562021/07/15 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美軍1架運輸機今天降落台灣，大陸國台辦發言人朱鳳蓮發出「答記者問」回應，陸方注意到有關報導，大陸堅決反對台美之間任何形式的軍事勾連，堅決維護主權安全。 朱鳳蓮呼籲，大陸敦促美方在台灣問題上恪守中美三個聯合公報規定，停止任何挑釁。民進黨當局勾結外部勢力謀「獨」拒統是把台灣老百姓引向災難，其圖謀必遭失敗。 為日本贈台疫苗送機 謝長廷期許台灣也能做援助國 卸任返美 酈英傑笑著與媒體道別：後會有期 #運輸機 #台灣 #堅決反對 #勾連 #朱鳳蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連勝文換大頭貼酸爆指揮中心 1.7萬人狂讚 黃暐瀚也笑翻 14:292021/07/15 政治 卸任後首場重大演說 彭斯促拜登洽簽美台洽簽貿易協定 05:592021/07/15 國際 美中軍艦現身 花東外海爆情蒐戰 04:102021/07/15 焦點要聞 台中敬老愛心卡搭小黃 擴大納個體戶司機加入服務行列 09:002021/07/15 政治 疫苗接種計畫調整 陳宗彥：未來4周都是AZ 13:512021/07/15 生活 孫曉雅15日接任AIT處長 美首度以專機送外交郵件 14:392021/07/15 政治 雙北國中、幼兒園教甄 破天荒都停辦 04:102021/07/15 地方新聞 社評／抓住和平的最後機會 04:102021/07/15 焦點新聞 2疫苗對決結果出爐 台大醫：這3類人選莫德納合理 11:012021/07/15 生活 《盤中解析》航運、電子勢均力敵 勁揚逾百點 10:532021/07/15 財經 露出馬腳？一件事看出謝志偉發文目的 媒體人嗆：可悲 08:452021/07/15 政治 兩岸熱門新聞 史話》蔣抱怨白「不守範圍」──《悲歡離合四十年：北伐.抗戰》（七） - 兩岸史話 - 言論 傳美軍C-146A行政專機降落松山基地 陸國防部：嚴重關切 - 兩岸 美運輸機降落台灣 國台辦：堅決反對台美軍事勾連 - 兩岸 拜登政府暫時沒有恢復中美戰略與經濟對話的計畫 - 兩岸 - 旺報 東京奧會防疫新規 桌球賽禁止這些舉動 中國代表隊頭痛了 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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