德國開源(Open Source)軟體開發商以及Linux聯盟創始成員之一的SUSE，周四公布了符合預期的業績報告，並重申了財測指引。此亦為該公司在今年五月於法蘭克福股市上市以來的首次業績報告。

在截至四月底的第二財季當中，調整後的營收為年增9%，來到1.36億美元；調整後的稅息折舊攤銷前獲利(EBITDA)年減3%，來到4820萬美元。

SUSE也證實了IPO時的財測，本財年的調整後營收將為5.50億至5.70億美元間；調整後EBITDA獲利率為約在35%左右。

SUSE目前由前思愛普高階主管Melissa Di Donato帶領。五月在德國股市上市時的IPO發行價為30歐元，至今上漲了約10%，市值約在66億美元。

SUSE為企業提供開源軟體和應用程式，可運行於雲端資料中心、內部伺服器、大型電腦和網路邊緣的裝置，為企業數位轉型的重要條件。