全國三級警戒，經濟部數據顯示，5月零售業營業額月減5.8%，與往年趨勢不同，今年前4月我國內需消費市場表現熱絡，2~4月營業額年增幅度皆呈現雙位數成長，若依往年趨勢，5月因有上半月母親節檔期挹注，營業額多較4月增加，惟COVID-19疫情加劇蔓延，全國管制措施升至第三級，來客數快速下滑，加上部分業者縮短營業時間或自主停業，致營業額由4月的3286億元縮減至5月的3096億元，月減5.8%，年增幅度縮小為2.8%。

因應疫情而隨時調整的防疫措施，改變民眾對不同商品的需求。疫情升溫，民生物資需求大增，減少出門推升「宅經濟」需求，居家辦公及遠距教學防疫措施，帶動筆電、平板、視訊設備銷量攀升，皆使超級市場、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業等成為疫情下受益之主要業別，營業額分別年增35.7%、27.1%、19.6%；而百貨公司、布疋及服飾品業、家用器具及用品業等則因門市來客數減少，業績急轉直下，成為主要受損業別，營業額分別年減28.3%、27.2%、13.0%。

零售業者自去年疫情爆發以來，陸續布局線上銷售管道。今年隨著疫期升溫，零售業者提供線上銷售管道之家數占比由去年3月之39.9%提高至今年5月之41.9%，增加2.0個百分點。就行業別觀察，以直銷及未分類其他非店面零售業增加6.8個百分點最多，超級市場增加6.4個百分點居次，藥品及化粧品零售業增加4.9個百分點居第3，百貨公司增加3.8個百分點第4。就今年5月營業額表現觀察，有提供線上銷售之零售業者，營業額年增3.2%，優於僅提供實體銷售管道(即無提供網路銷售)之2.1%。

今年5月因本土疫情擴散，疫情管制措施相對去年嚴格，對內需消費市場之衝擊更明顯，惟隨零售業者加速強化網路銷售管道，預期線上銷售將持續成長，加以政府刻正加速全民疫苗接種，預期在疫情有效控制及7月逐步降低管制措施下，零售業成長動能可望漸次回溫。