IC載板市況火熱，各廠積極擴產，讓迅得(6438)IC載板設備訂單已排至明年第1季，半導體倉儲系統氣體填充相關設備亦有機會在今年第4季開始出貨，在PCB及半導體設備穩定出貨下，迅得總經理王年清表示，下半年很樂觀，全年營收成長幅度可望優於預期；法人預估，迅得今年合併營收將上調至45億元。

迅得機械今天舉行股東會，迅得機械專攻智慧工廠生產設備，提供智能自動化整合服務，產品包括搬運、倉儲、物流等，過去應用產業以PCB、光電為主，近兩年淡出光電產業，將重心轉向半導體產業智慧製造領域，開發以半導體廠為主的AMHS系列設備，以及強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備，為國內第一家做到晶圓廠倉儲設備的在地廠商，目前半導體主要客戶有：台積電(2330)、日月光投控(3711)集團、聯電(2303)、華邦電(2344)。

IC載板需求強勁，各廠積極擴產，迅得因順利拿下ABF投收板機訂單，目前IC載板相關設備訂單交期已排到明年第1季，預計下半年起開始大量出貨，成為下半年營運成長主要動能。

在半導體部分，除現有設備，迅得持續擴大半導體倉儲系統產品，氣體填充相關設備可望於今年第4季開始出貨，由於氣體填充相關設備單價是一般設備5到10倍，對公司營收及毛利均有正面助益。

迅得機械上半年合併營收為22.46億元，年成長49.03%，展望下半年，王年清表示，IC載板設備訂單強勁，半導體設備穩定成長，下半年看起來很樂觀，會比上半年好，全年成長幅度可望優於預期。

今天股東會通過109年度財報及每股配息4.14460998元，109年合併營收為33.95億元，年成長14.43%，營業毛利為10.55億元，年成長39.74%，合併毛利率為31.1%，年增5.63個百分點，稅後盈餘為3.79億元，年成長4.59%，每股盈餘為6.35元。