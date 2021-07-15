荷蘭/英國線上食品訂購和配送公司Just Eat Takeaway周四表示，在今年前六個月的總訂單量成長51%下，預計獲利能力將會有所改善。

執行長Jitse Groen指出，在今年稍早以73億美元收購美國同業Grubhub之後，預計公司稅息折舊攤銷前獲利(EBITDA)將會回升。

Groen表示，調整後的EBITDA虧損，主要是由於美國和加拿大的收費上限問題，以及公司的投資計畫所造成，目前已經見頂，不會再更糟。因此公司預計，在今年下半維持成長的同時，未來將回復到獲利。

Just Eat Takeaway今年上半在歐洲的訂單增加了61%，這些有助於公司將全年的銷售金額預期，略微上調為成長42%。

Just Eat Takeaway表示，儘管公司預期未來幾個月獲利率將有所改善，但該公司仍將繼續選擇提高市占率的策略，而不是提高營益率。

Just Eat Takeaway為兩家歐洲公司在去年二月合併後所組成，荷蘭的線上入口和食品訂購平台Takeaway.com，當時收購了英國的食品配送公司Just Eat。