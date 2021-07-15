民眾購屋「疫」力不搖!台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心，最新房貸件數資料統計，桃園市2021年第一季民眾購屋最熱路段，由「桃園區 正光二街」摘冠，亞軍是「龜山區 樂學三路」，「龜山區 樂善二路」則居第三，「桃園區 幸褔路」與「中壢區 永園路」分別為第四、五名，全市最熱購屋路段當中，有八成落在新興重劃區！

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市10大熱門購屋路段大多位在重劃區，而房貸件數最多的前十大路段，總計共778件，平均住宅坪數約37.8~59.3坪，主要分佈在桃園、龜山、中壢以及楊梅四大行政區中，分別為「龜山區」以463件奪下最賣座的行政區，平均鑑估總價約在950~1200萬元 ；亞軍「桃園區」以有272件，總價約在1000~1300萬元；「楊梅區」有105件居三，總價約在570~650萬元間；第四名「中壢區」則以74件緊追在後，總價在1000~1700萬元。

江怡慧表示，桃園購屋最熱的十大路段以重劃區居多，除了因為新興重劃區住宅產品選擇多吸引買家，還看上重劃區的三大優勢，1.發展潛力，近三年新興重劃區人口增加，且建設多元並陸續到位，深具發展潛力，2.申貸條件，因重劃區多為輕屋齡物件，在貸款上較有優勢，甚至建商也會找配合的銀行提供較優惠的條件，3.地緣優勢，桃園新興重劃區交通便利性高，距鄰近雙北都會區可及性高，讓桃園成為雙北民眾移居成家的好區域，而新興重劃區整齊舒適的規劃，更符合都會購屋者期待，使桃園新興重劃區買氣無法擋。