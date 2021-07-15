有鑑於隨著歐美地區逐漸解封，車用電子及宅經濟產品需求強勁，毅嘉(2402)第二季稅前淨利季成長近4成，累計上半年獲利也創7年同期新高，展望下半年，毅嘉看好車廠回補庫存也將帶動汽車零組件第三季拉貨動能逐漸轉強，整體營運有機會逐季走高，惟供應鏈缺料緩解的速度仍是關鍵。

毅嘉第二季度雖然仍飽受供應鏈缺料之苦，也面臨匯率波動的嚴峻挑戰，但隨著歐美地區逐漸解封，車用電子及宅經濟產品需求強勁，順勢帶動毅嘉單季合併營收來到16.47億元，季增加2%、年增加49%，單季合併營收來到近三年同期新高，而單季毛利率約為13%，更是較第一季度增長約1%，為近七年同期最佳水準，順勢帶動第二季單季稅前淨利來到6614萬元，較第一季度增長近四成。

毅嘉累積上半年度之合併營業收入約為32.58億元，年增加49%，合併毛利率為12%，累計營業淨利為9416萬元，加計營業外收支後之合併稅前淨利為1.14億元，創近七年同期新高，在嚴峻的經營環境下，繳出亮麗的成績單。

毅嘉表示，展望下半年度，隨著全球經濟復甦，消費旺季即將到來，車用晶片缺貨的問題可望逐步緩解，原本被壓抑的需求將持續打開，車廠回補庫存也將帶動汽車零組件第三季拉貨動能逐漸轉強，毅嘉在車用及消費性電子需求熱絡的帶動下，整體營運有機會逐季走高，帶動今年營運攀峰，惟供應鏈缺料緩解的速度，仍是左右毅嘉下半年度營運成長幅度的關鍵。