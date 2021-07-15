中天綜合台申請播新聞遭駁回 柯文哲、侯友宜同聲籲NCC「公平公正」

國家通訊傳播委員會（NCC）昨日決議，否准中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規畫變更案。對此，新北市長侯友宜表示，希望NCC秉持獨立客觀精神、公正客觀審理。

侯友宜說，電視頻道的營運計畫審理屬於NCC權責範圍，希望NCC秉持獨立客觀精神、公正客觀審理，相信台灣媒體不管在哪個地方播出都能善盡媒體第四權責任，為民眾發聲。