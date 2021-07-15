NCC否決中天綜合台製播新聞申請 侯友宜：希望NCC公正審理 16:052021/07/15 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國家通訊傳播委員會（NCC）昨日決議，否准中天電視申請「中天綜合台」變更案；新北市長侯友宜表示，希望NCC秉持獨立客觀精神、公正客觀審理。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天綜合台申請播新聞遭駁回 柯文哲、侯友宜同聲籲NCC「公平公正」 訂閱影音： 中時新聞網 國家通訊傳播委員會（NCC）昨日決議，否准中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規畫變更案。對此，新北市長侯友宜表示，希望NCC秉持獨立客觀精神、公正客觀審理。 侯友宜說，電視頻道的營運計畫審理屬於NCC權責範圍，希望NCC秉持獨立客觀精神、公正客觀審理，相信台灣媒體不管在哪個地方播出都能善盡媒體第四權責任，為民眾發聲。 NCC駁回中天申請新聞節目 民代痛批：御用委員不獨立 中天綜合台申請製播新聞遭擋 柯文哲籲NCC：很多事要公平 #NCC #審理 #客觀 #申請 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NCC否決中天綜合台製播新聞 蔡壁如痛批雙標：刻意針對中天 10:412021/07/15 政治 NCC駁回中天綜合台製播新聞 蘇煥智：這是對政治自由的審查 16:112021/07/15 政治 NCC擋中天綜合台播新聞 田方倫轟雙標：NCC連演都不演了 13:302021/07/15 政治 NCC擋中天綜合台播新聞 黃子哲：NCC不只卡通還是通卡 13:322021/07/15 政治 看了NCC否決中天綜合台製播新聞2理由 王鴻薇痛批：不愧是東廠 11:432021/07/15 政治 NCC否決中天綜合台播新聞 李彥秀：再次甩了新聞自由一巴掌 16:562021/07/15 政治 NCC再度封殺中天 江啟臣：民進黨放過台灣人吧 14:072021/07/15 政治 NCC擋中天綜合台播新聞 江啟臣：民選獨裁很惡劣 12:582021/07/15 政治 NCC否決中天綜合台播新聞 江啟臣轟再一次「綠手遮天」 17:132021/07/15 政治 NCC駁回中天綜合台營運變更 羅智強：東廠依舊在 繼續殺中天 12:102021/07/15 政治 NCC擋中天綜合台播新聞 藍委轟未審先判違反公平正義 14:372021/07/15 政治 政治熱門新聞 蔡政府要求讓鴻海、台積電炸鍋？民進黨團：可請郭董解釋 - 政治 民調專家：若在野勢力無法整合 民進黨可能長期執政 - 政治 267億疫苗預算怎不拿出來？高金素梅16字戳破蔡政府行徑 - 政治 每人發5000元消費券？ 行政院回應了 - 政治 三立可以、中天不行？ 呂謦煒批：NCC赤裸雙標 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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