江姓男子及陳姓男子前年被控交易毒品，現場查獲14包大麻、約101.48公克，檢方起訴後，台北地方法院查出，員警授意線人出面向被告江男洽詢毒品交易事宜，因「陷害教唆」江男及陳男都判無罪。

檢方起訴指控，江、陳在2019年9月8日以通訊軟體LINE接獲A1（真實隱匿）洽購該毒品，即於隔天晚上與對方聯繫，並相約以8萬3000元交易大麻100公克，A1隨後依指示至江的住處樓下會面交易，不料雙方就交易細節驟生爭執。

檢方指出，江男確認A1有能力付款後，旋電聯被告陳將裝有14包大麻（約101.48公克）之超商購物塑膠袋攜至樓下，準備銀貨兩訖之際，適為據報到場之員警當場查獲而未遂，檢方認定江及陳涉犯販賣第二級毒品未遂罪。

北院審理後認為，本案由員警授意A1出面向被告江洽詢毒品交易事宜，江男原先並無販賣毒品大麻之犯意，而係遭A1所代表之警方以高額數量及價金，主動、積極尋求交易等行為引誘、挑唆而萌生犯意，員警甚至提供A1面額8萬3000元之玩具鈔佯作毒品交易價金。

法官認定員警已構成可歸責國家行為之「陷害教唆」，其行為已過度干預江男形成自由，且於本案中均刻意隱瞞A1為警方線民之事實，又警方對被告2人所為現行犯逮捕、附帶搜索之程序亦難認合法，判決江、陳無罪。可上訴。

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