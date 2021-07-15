中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回；這次駁回理由之一包括難防範大股東介入新聞製播，台灣維新召集人、前台南縣長蘇煥智認為，之前中天新聞台被關台，NCC的疑慮用在這次審查中天綜合台，這是「株連」，這就是對言論自由、新聞審查的干預，政治自由的審查。

蘇煥智強調，如果其他電視台綜合台可以製播新聞，只有中天綜合台不可以，就已違反行政執法上一致性原則，就是目前外界所說的「雙標」。

中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目。NCC以變更案不符合去年底換照時的營運計畫要求，也難防範大股東介入新聞製播，決議駁回這項變更案。

蘇煥智說，各家電視台綜合台審查應該有一個規範，各種類型的節目包括新聞，應該是最早設立綜合台意義，法律應該要有所謂一致性原則，如果三立、八大綜合台都有新聞製播，那就應該要有法律一致性原則。

他說，如果別的電視台綜合台可以播，只有中天綜合台不可以，那就違反行政執法一致性原則，所以NCC應該對綜合台的標準有一致標準。

蘇煥智表示，這次以難防範大股東介入新聞製播，這是「株連」，這不應該成為駁回綜合台的理由之一，因為這次申請，是綜合台本身的事，把他案的理由用在這裡，有點奇怪，「顯然某個程度就是因為大老闆關係」。

他表示，民主國家，這是任何當老闆都有共同的問題，其他電視台也可能發生，所以必須有一套平等機制。