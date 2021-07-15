台灣房仲第一品牌永慶房產集團在孫慶餘董事長的帶領下，今日宣布推出第四個加盟品牌─「永義房屋」，短短10周預約展店數已突破150店，以每天平均增加2間預約店的速度，搶進重點都會區，震撼疫情下的台灣房仲市場。

永慶加盟事業20年 孫慶餘再推出「永義房屋」

今年正是永慶加盟事業成立20年，回首過去，目標將「新式仲介－不賺差價、只收取固定服務費」的經營模式，快速擴及全台，孫慶餘董事長創立直營體系的永慶房屋與三大加盟品牌（永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產），帶領永慶房產集團全台突破1300店的規模，成為台灣房地產的業界翹楚。

承襲集團「深度聯賣」的機制、共有共好的企業文化，加上直營和三大加盟品牌多年來的成功經驗、系統平台和數位工具，綜括以上集團優勢，讓許多同業店東、經紀人十分看好，積極詢問並期待加入。

永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理指出，考量市場需求，而永慶三個加盟品牌在各都會區的店數密度高，因此決定推出第4個加盟品牌－永義房屋！

人機合體的現代房仲 搭配誠實透明、值得信賴的服務

永義房屋透過人有溫度的誠實服務，輔以科技運用，將智能服務置入關鍵流程中，提供精準、完整且即時的資訊，加快成交、贏得信賴，是「人機合體」符合消費者需求的現代新房仲。

另一方面，永義房屋也將延續集團「先誠實再成交」理念，堅持提供「揭露到門牌的成交行情－永慶實價登錄3.0」，還有特約代書、價金履約保證等，讓客戶買賣屋都放心。

莊志成分享，擁有豐厚資源的永義房屋，配備與永慶不動產同等級的數位工具，有深度聯賣優勢，在內部預約期就備受矚目，外部詢問不斷！截至目前預約店數已逾150店，第三季結束前，將有永義房屋門市陸續新開幕，預計一年內能達到100家規模。

永慶加盟品牌擁有強大的集團資源，推出「房仲經營管理師」培訓課程，助店東長強化專業能力。(圖/永慶房產集團提供)

全台最強房仲創業平台 成功打造各具特色的加盟品牌

永慶加盟三品牌各有不同定位和特色！永慶不動產是旗艦級的「加盟房仲第一品牌」，延伸永慶房屋的誠實理念與科技房仲形象，有巢氏房屋則以「社區專家」的形象深植消費者心中，而成立9年多的台慶不動產主打「成家有我一路相伴」，如朋友般的貼心服務獲得肯定。

在永慶房產集團孫慶餘董事長的帶領下，永慶加盟總部的經營團隊已成功打造永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產，全台已有千店規模，全新推出的永義房屋，挾集團「誠實」的品牌資產、厚實的科技優勢，成功是指日可待。