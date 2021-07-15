儘管大陸2021年第二季GDP增速略遜預期，但總體仍保持穩健，6月的工業、投資、消費表現全面優於預期。考量到新舊經濟尚未均衡復甦，服務類消費未恢復到疫前水準等因素，市場人士認為接下來經濟將處於修復整固階段。

路透報導，大陸國家統計局15日公布，第二季GDP年增7.9％，略低於路透預期的8.1％。上半年GDP年增12.7％，固定資產投資年增12.6％，略高於預期的12.1％，期內民間投資年增15.4％，基礎設施和製造業投資分別增長7.8％、19.2％。

6月規模以上工業增加值年增8.3％，優於預期的7.8％，社會消費品零售總額年增12.1％，也高於預期的11％。

華寶信託宏觀分析師聶文指出，從結構來看，新舊經濟非均衡復甦，新能源汽車增長快，但消費整體還沒恢復到疫情前水準。聶文又指，6月工業增加值和出口優於預期，但整體經濟目前復甦的趨勢明顯減弱，要關注服務類等消費能否恢復到疫情前水準。另外，目前財政支出還是偏慢，要關注是否有增加支出的可能。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩分析，6月消費增速比預期好一些，但距離全面恢復還是有段距離。

大陸國家統計局數據顯示，上半年消費品零售總額為人民幣21.19兆元，年增23％，兩年平均增速為4.4％。其中，除汽車以外的消費品零售額18.99兆元，年增22.2％。依消費類型分，商品零售年增11.2％，餐飲收入增長20.2％。