中市新生代市議員張彥彤、羅廷瑋與業者攜手捐出66箱運動飲料，為第一線執勤的員警們充電加油，由警一分局副分局長黃保勝代表受贈。（陳淑芬攝）

「我們是『彤羅騷』！」中市新生代市議員張彥彤、羅廷瑋，今天與工作人員揮汗搬運捐出66箱運動飲料，為第一警分局及第三警分局奔波於防疫、治安及交通等勤務的員警們加油打氣，提醒員警外出值勤要適時補充水分及電解質。警一分局副分局長黃保勝代表受贈，感謝兩議員相挺，為員警消暑充電。

中部連日高溫動輒超過攝氏30度，員警頂著豔陽在外執行巡邏、交通及防疫等勤務，常大汗淋漓。市議員張彥彤、羅廷瑋自掏腰包向金車大塚公司購買運動飲料，捐贈給中市警一分局及警三分局，獲業者熱情響應加碼支持，共捐出66箱運動飲料。

張彥彤表示，他與羅廷瑋組成的「彤羅騷」聯手捐贈醫療物資給醫院後，將再關懷勤務繁重的警消同仁，也感謝業者「阿莎力」支持加入贊助行列；羅廷瑋則指出，員警盛夏在外執勤揮汗如雨，時常可見制服布滿汗水結晶，提供運動飲料希望能防範中暑。

金車大塚推廣組中區的張嘉仁提醒員警們，烈日下在外執勤，要適時補充水分、電解質，才能避免熱傷害。

黃保勝感謝議員及業者相挺，作為警察人員強而有力的後盾，並提醒民眾現階段仍不可鬆懈，民眾外出仍務必遵守實聯制登記、保持社交距離、配戴口罩、定期量測體溫及強化清潔消毒等防疫措施。