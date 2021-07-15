50歲陳志朋在去年底加入大陸男星選秀節目《追光吧！哥哥》，要和男星PK才藝、人氣，爭取組男團的機會，陳志朋更展現意志力，一口氣豪剷12公斤，儘管節目已結束，陳志朋對自我身材要求依舊嚴格，他近日曬出掀衣露肚照，陳志朋腹部依舊緊實。

陳志朋一加入《追光吧！哥哥》時，就被嫌太胖、有肚腩，陳志朋還被警告要減肥、加強體力訓練，陳志朋自知狀態不佳，他也展現意志力、瘋狂運動，陳志朋一口氣就豪剷12公斤、瘦出帥氣V臉，從圓潤大叔樣，帥回男團小虎隊中「小帥虎」的迷人風采。

陳志朋瘦身前後，判若兩人。（圖／取材自陳志朋微博）

儘管節目在2月底已結束，不過陳志朋仍維持絕佳體態，他日前就曬出掀衣露肚照，得意說：「我瘦下去的24斤（12公斤）再也沒有回來」，雖然陳志朋沒有誇張的六塊肌、人魚線，不過他腹部依舊緊實，沒有太多贅肉，以50歲的狀態來說，實在保養有術。

陳志朋微博全文。（圖／取材自陳志朋微博）

由於近期網瘋傳《追光吧！哥哥》第二季名單，陳志朋也以過來人身分說：「一定要提前瘦身、鍛鍊喔！以免油光四濺」。其實，陳志朋瘦身速度驚人，他當初加入選秀節目也才1個多月就狂瘦10公斤，可見陳志朋驚人的毅力和決心，而陳志朋也大方公開減肥秘訣：「胃有點食物就OK」，例如生菜不加醬、水煮蛋只吃蛋白、早晚各一顆蘋果等等，同時，他也不忘提醒自己要兼具瘦身和健康。