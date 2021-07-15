桃園市地檢署「國土保育犯罪查緝小組」13日下午前往大園某砂石公司長期排放廢汙水、無機性汙泥至南崁溪出海口，13日下午冒險在磅礡大雷雨中埋伏，發現的確有汙水從灘岸流出，因此持搜索票進入搜索，隨即逮捕余姓負責人、周姓廠長等人，並向法院聲押。

桃檢表示，日前接獲檢舉位在桃園市大園區轄內台61線濱海公路附近之砂石公司，未經核准長期排放廢汙水及無機性汙泥至南崁溪及出海口，造成汙染環境之情資後，立即指派本署國土專組之檢察官廖榮寬，指揮本署檢察事務官、環保署北區督察大隊、警政署保七總隊、大園警分局、內政部移民署組成專案小組積極查辦。

專案小組13日下午在桃園市環保局、財政部北區國稅局協助下，持桃園地院核發搜索票，前往公司外圍埋伏，雖然雷聲不斷，專案人員涉險發現有廢汙水自灘岸暗管排出，於是持搜索票立即進入廠區，查獲4名正在操作設備之外籍移工，並追出暗管埋設位置。隨後逮捕余姓實際負責人、周姓廠長、林姓經理、羅姓機具操作人員，並扣得相關證物。經專案小組漏夜偵訊後，檢察官認為余姓負責人及周姓廠長涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押。