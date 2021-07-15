宜蘭找「鹿」趣，是近年來民眾到宜蘭遊玩的重點之一，在宜蘭的遊樂找「鹿」子有多處，其中包括知名的「斑比山丘」以及「星寶 l 間小路農場」等，目前配合政府covid-19 防疫及微解封政策，園場目前的政策包括：斑比山丘持續休園至7/26；「星寶l 間小路農場」則進行人流管制，農場內部場域及設施僅提供「已購票」且「完成實聯制登記」的旅客進入及使用，不開放參觀及陪同；同步配合體溫量測作業。

三星蔥農、梅花鹿、迷你驢互動體驗一次滿足(圖：星寶 l 間小路農場提供)

在導覽員的引導下，讓孩子們5分鐘就可以和梅花鹿及迷你驢變成好朋友(圖：星寶 l 間小路農場提供)

「星寶l 間小路農場」園區將配合降載容留人數；每場次旅客在域停留的時間限制為40-50分鐘 （購買「動植物聯合套票」旅客停留時間為90分鐘，請以「三星蔥場次」為準優先預約），三星蔥體驗（均從蔥派DIY開始），於每日10:00、10:40、11:20、12:00、13:00、13:40、14:20、15:00、15:40 、16:10 ；動物互動體驗於每日10:00、10:30、11:00、11:30、12:00 、13:00、13:30、14:00、14:30 、15:00、15:30 、16:00 、16:30 ，預約網頁( https://sinbow.rezio.shop/?lang=zh-TW)，預約活動場次前10分鐘抵達即可；購票及報到統一在「三星蔥體驗區」。

體驗活動場域分為等待區、體驗區，參加體驗的旅客，請依導覽員及工作人員的引導移動，全園區餐飲僅提供外帶，不開放現場飲食，包含小鹿咖啡，參加體驗的遊客，若有必需飲水，須距離其他旅客至少2公尺，並在飲水後立即載上口罩，而且提醒飲水機、醬料檯、試吃等有唾沫接觸可能的設施及服務，均全面暫停。

有台版小奈良之稱的「斑比山丘Bambi Land」為保護所有旅客員工的安全，公告園區將暫停對外開放擬至7月26日，未來將依政策和疫情變化滾動式調整開放時間，至於開園及相關訊息可至官方臉書粉絲專頁查詢。

斑比山丘療癒感十足的小鹿大餐吃播，陪伴你度過居家生活(圖：業者提供)

官方FB推出「小鹿環遊世界料理主題」超療癒吃播影片(圖：斑比山丘)

因應三級警戒小鹿無法與大眾面對面近距離互動的時刻，疫情期間「星寶l 間小路農場」以及「斑比山丘」都將以影片與民眾「相見歡」，「斑比山丘」每週將於官方臉書粉絲專頁不定期推出超療癒的「小鹿環遊世界料理」主題系列吃播影片，小鹿化身吃播主吃遍各國料理彷彿在園中環遊世界，同時讓大眾在線上近距離欣賞小鹿大快朵頤的獨家畫面，用療癒感十足的小鹿大餐吃播，陪伴你度過居家生活的苦悶無聊時光，共同攜手抗疫；「星寶 l 間小路農場」將於7月22日拍攝，7月24在FB粉絲專頁，將釋出「模仿日本神社大蔥祈福」影片。