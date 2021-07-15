新市區社內社區推出台語文線上學習課程。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情肆虐，長達兩個多月的時間許多社區活動也停擺，台南市新市區社內社區以台語文教學為主，為了讓社區活動能延續下去，因此仿效「停課不停學」的概念，錄製一系列台語文教學影片，讓社區居民在家也能輕鬆學習。

新市區社內社區發展協會理事長辜文正表示，社區台語文化班透過文學賞析、詩詞吟唱，專注推動台語文化復興，近來因疫情停課，社區也思考該如何轉型，因此仿效線上教學讓「停課不停學」的概念延伸到社區活動，開始錄製一系列台語文教學影片。

辜文正表示，一方面是讓社區在疫情下學習轉型，一方面也讓社區夥伴認知數位化運用在社區是必行的趨勢；以往社區都是出版實體刊物書籍，現今製播影片讓社區學員可以在家學習外，也能成為一系列線上教材，讓社區的台語文教學能更上一層樓。

台南市政府文化局表示，今年推動社區營造計畫時，面臨到疫情影響社區推展的問題，從實體的社區輔導轉為線上諮詢，帶領社區工作執行者開拓新的模式。

「危機就是轉機」，很多社區表示，原本覺得數位學習有一定的困難，但藉由社區分享與輔導團隊指導，不少社區逐漸走出屬於自己的一片天，大家也認知，只有不斷轉型，才能為社區創造更多的可能。