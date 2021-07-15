基隆今天新增1例死亡個案，是逸嘉養護中心住民，目前全市累計308例、26人死亡，據以計算致死率達8.44％。

中央流行疫情指揮中心公布6例死亡個案，其中案14630是80多歲女性，為基隆逸嘉養護中心住民，原匡列紅區，6月25日第七次採檢確診，無症狀，7月12日不幸死亡。

據統計，基隆養護機構已有14名住民確診、死亡，包括仁愛護理之家1人、安泰護理之家7人、逸嘉老人照顧中心6人。