基隆今增1例死亡個案 養護機構累計14人病逝 16:152021/07/15 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆今天新增1例死亡個案，累計26人死亡。（陳彩玲攝）（僅為示意圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆今天新增1例死亡個案，是逸嘉養護中心住民，目前全市累計308例、26人死亡，據以計算致死率達8.44％。 中央流行疫情指揮中心公布6例死亡個案，其中案14630是80多歲女性，為基隆逸嘉養護中心住民，原匡列紅區，6月25日第七次採檢確診，無症狀，7月12日不幸死亡。 據統計，基隆養護機構已有14名住民確診、死亡，包括仁愛護理之家1人、安泰護理之家7人、逸嘉老人照顧中心6人。 台北地下街累計3確診 誠品K區停業3天 台中今0確診 荷蘭染疫男工程師未進入中市 #新冠肺炎 #台灣 #基隆 #住民 #例死亡個案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網路直播打賞亂象 陸擬修法規範 08:282021/07/15 兩岸 《國際社會》雪梨新增病例減少 傳墨爾本午夜將再度封城 14:512021/07/15 財經 北市誠品地下街2人確診 250名從業人員即起全面篩檢 17:432021/07/15 生活 西門町全聯女店員確診 連上3天10小時晚班 曾接觸消費者 16:222021/07/15 生活 防疫抓漏 柯文哲派忍者龜進下水道找病毒 16:262021/07/15 生活 台積電1349人採檢 均為陰性 04:102021/07/15 地方新聞 7／26解封機率曝 急診醫見1數據：2個月來首見 07:532021/07/15 生活 影／西門町全聯女店員確診 連上3天班 赴機車行疑無罩聊天 15:232021/07/15 政治 韓防疫升級 未來1周確診恐飆高 04:102021/07/15 話題觀察 為盡快建立免疫屏障 河南祭出「不接種疫苗不發薪水」 10:352021/07/15 兩岸 連兩天最低！今本土確診14例 6人死亡 13:002021/07/15 生活 生活熱門新聞 第三輪還有機會！意願登記破750萬人 最新接種時程曝光 - 生活 印度神童恐怖預言再度成真 7月換這2國出大事 - 生活 25歲女曝打疫苗經驗 嘆「若能選絕不優先打AZ」 - 生活 AZ、莫德納恐引發嚴重副作用 台大醫：5種人要注意 - 生活 劉宥彤遭綠粉猛攻 網翻出蔡英文2年前合照打臉：覺青特權？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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