戲院業者AMC娛樂（AMC Entertainment）和電玩遊戲零售商GameStop周四股價大跌，與近期高點相比已雙雙腰斬，使其散戶股東的忍耐力備受考驗。

AMC已連跌4天，周三收盤重挫15%，報33.43美元，較6月初創下的歷史高點（約72.62美元）崩跌近54%。其盤中股價一度跌至 33.25美元，創下6月1日來新低。

GameStop周三大跌6.9%，收在167.62美元，盤中最低跌至165.07 美元，與6月8日創下波動高點（344.66美元）相比，股價已跌掉一半。也已經連跌4天的GameStop，在今年1月底站上每股483美元的歷史天價。

這兩家公司一直是迷因股「史詩級瘋漲」的核心所在，這波漲勢不僅擊退放空的避險基金，並使散戶投資人一戰成名，成為華爾街關注的焦點。

儘管股價較近期高點腰斬，但AMC和GameStop仍坐擁今年初以來的巨大漲幅。今年以來，AMC股價仍上漲1,476%，而GameStop上漲789%。

這兩檔股票近來低迷不振的走勢，料將使最近這幾個月才上車的散戶投資人備受煎熬。這些散戶經常在Reddit熱門論壇WallStreetBets等網站吹噓他們的操盤。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，當一切向上走時，很容易上車；但現在人們興趣減少了，股價就可能大跌。人們討厭賠錢遠甚於喜歡賺錢。

即使周末票房告捷，AMC股價仍然下跌。在疫情爆發以來最盛大的電影首映周末，迪士尼和漫威發行的超級英雄冒險電影《黑寡婦》（Black Widow）創下8000萬美元的票房佳績。

MKM Partners分析師Eric Handler表示，最新的新冠變種病毒感染數激增所引發的擔憂，可能加劇AMC等所謂「解封股」的跌勢。

根據Refinitiv彙整的數據，AMC今年全年調整後每股虧損預估為3.16 美元，營收為24.1億美元。GameStop本財年（截至2022年1月）每股虧損預估為0.56美元，營收為55.7億美元。

根據S3 Partners最新估計，截至周二收盤，約有7800萬股AMC股票被放空，約佔其在外流通股數的16%。相較之下，截至6月30日止，被放空的股數為7500萬股。

此外，截至周二收盤，GameStop約868萬股被放空，佔其流通股數的14.9%；相較之下，截至6月30日的放空股數為822萬股。