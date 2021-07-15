台積電(2330)總裁魏哲家表示，今年晶圓代工產業將成長20%，台積電美元營收增幅將會超過產業平均值。台積公司也預計第三季以及長期毛利率目標50%應可達成。

台積電今日舉行法說會，台積公司總裁魏哲家表示，客戶長期需求持續增加，預期今年不計記憶體的半導體業產值成長17%，晶圓代工產值將成長20%，台積電成長性將優於晶圓代工業的20%水準。台積電總裁魏哲家並預期晶圓代工產能吃緊將持續到2022年。長期來看，台積電2020年至2025年美元營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電第二季毛利率降至5成，使得獲利並未隨營收創新高；公司看第三季以及長期毛利率仍在50%以上。台積電財務長黃仁昭表示，第二季毛利率主要受到匯率不佳所致，但第三季毛利率還是會維持在50%以上。黃仁昭指出，假若新台幣兌美元匯率是28.4，第二季公司毛利率為50.5%，目前來看，第三季毛利率會維持50%以上，長期來說，50%毛利率目標是可以達成的。

台積電第二季高效能運算平台業績季增12%，車用電子平台業績也季增12%，為推升第二季整體營運成長主要動能；智慧手機平台業績季減約3%。

展望第三季，台積電財務長黃仁昭指出，客戶對5奈米及7奈米製程需求強勁，第三季四大平台包括智慧型手機、高效運算、物聯網與車用需求驅動，整體營收可望成長超過10%；且在季節性因素帶動，第三季客戶庫存會達到健康水位。

台積電第三季營運展望樂觀，預期單季營收將達146億至149億美元，以中間值147.5億美元計算，將季增11%，將再創歷史新高紀錄；單季毛利率將介於49.5%至51.5%。

台積電第二季營收攀高至132.9億美元，超越原訂的129億至132億美元，折合新台幣3721.5元，季增2.7%，刷新單季營收歷史新高。但第二季毛利率滑落至50%，季減2.4個百分點；歸屬母公司淨利1343.6億元，季減3.8%，每股純益5.18元。