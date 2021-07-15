中國人行今天起全面降準，保德信投信分析，除了有助於資金寬鬆，在低利率環境下，對於成長股表現更為有利。根據統計，歷年中國降準之後，平均表現最佳的產業集中在食品飲料、電子、家電、銀行、汽車、建材、通信等；相較之下，國防軍工、煤炭、貿易零售、建築、鋼鐵等類股表現則較為落後。

中國央行網站公告，今（7月15日）下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，下調的對象不含已執行5%存款準備金率的機構。降準預計釋放長期資金約1兆元人民幣。人行前一波的降準期在是在2019年的第四季。

保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，歷史數據顯示，自2015年以來中國共經歷過4次降準，從各類股漲跌中位數來看，以食品飲料大漲逾11%最佳，電子上漲7.8%亦不俗，另外家電、銀行也在降準期間繳出漲逾6%的好表現。由於降準能降低金融機構資金成本，對於實體企業來說可以獲得更多融資支持，利於企業盈利提升，而低利環境下對於成長型類股更具表現空間。

張玉佩分析，目前已有670家企業完成中報業績預告，整體業績狀況佳，中報數據增長的企業占比高達70%，遠高於2019年及2020年51%、31%的數字，其中，化工、機械、食品、電子、電器設備等產業表現較佳，整體A股業績延續上行趨勢鮮明。張玉佩也說明，由於今年來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困難，因此，透過降準來降低銀行貸款成本，可以有效增加金融機構放貸的規模，進而加強對中小企業資金流動性的支撐，緩解上游價格上漲對中小企業營運成本的影響。