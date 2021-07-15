沙鹿區斗潭路南勢溪橋趕在颱風旺季前完工通車，讓民眾行經安全又方便。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

往年颱風挾帶豪大雨來襲時，沙鹿區斗抵里通往龍井區山腳里的斗潭路，因南勢溪水暴漲民眾須涉水而過險象環生。經民眾陳情多年，台中市政府建設局新建斗潭路南勢溪橋正式完工；建設局強調，新建橋梁可減少溪水暴漲，水淹路面險象環生，民眾往來龍井與沙鹿兩區安全又便利。

斗抵里民指出，斗潭路是沙鹿區斗抵里通往龍井區山腳里的道路，穿越經南勢溪時段因早年沒有興建橋梁，每當颱風或豪大雨來襲，民眾騎車或開車行經時，不知水深有多高？常發生騎車被洪水沖走的意外；附近廟公颱風天都充當「守溪員」，提醒民眾繞道行駛以防發生滅頂意外。

經地方民眾向市議員張清照、顏莉敏、陳廷秀、王立任及楊典忠等人陳情，獲得市長盧秀燕的重視，指示建設局積極推動新建計畫，儘速解決當地居民的陳年隱憂，以防6月進入颱風旺季，附近民眾又飽受進退維谷、險象環生的困境。

建設局長陳大田說，經市府深入瞭解地方需求後，積極籌措經費辦理新建橋梁工程，並順利取得3位林姓地主土地使用同意書無償提供；還有地主特地從美國搭機返台蓋同意書捐獻給地方使用，讓斗潭路南勢溪橋得以順利動工。

建設局指出，新建「沙鹿區斗潭路南勢溪橋梁工程」，長約80公尺（含引道）、寬6.5公尺，工程發包金額為1098萬元整，於去年5月25日開工、今年5月底竣工；經驗收程序完備，已於6月中旬趕在颱風旺季來襲前通車。

建設局聽取地方建議，保留橋下既有過水路面，但為加強居民安全，建設局為路面加設安全阻絕、警示與監視器系統設施；讓便道更安全，行人回家路上更放心。