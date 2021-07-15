新竹縣一名18歲女子因呼吸急促、發燒且肢體無力，14日晚間11點46分報案求助，新竹縣消防局新豐分隊獲報前往，救護教官許家瑋發現這名女子血壓、血氧持續下降，有生命危險，加上看到女子手背腫脹，懷疑遭蜂螫，因此立即為女子注射抗過敏使用的腎上腺素，所幸不久後，該女呼吸逐漸平緩，送醫後無大礙。

這起案件發生於深夜，許家瑋出勤時，發現報案女子的左手背嚴重腫脹，詢問後，該女透露當天早上8點騎車上班途中，有被不明蟲類叮咬，由於女子呼吸愈來愈急促，且血氧濃度僅有88％，收縮壓降到78 mmHg（標準為100-140mmHg），因此除了給予高濃度氧氣、靜脈注射生理食鹽水。

許家瑋也因該名女子所述的狀況，懷疑她被虎頭蜂螫，因此也拿出藥物，為該女注射抗過敏使用的腎上腺素，該女隨後呼吸漸緩，血壓、血氧也逐漸恢復，到院後沒多久，凌晨3點已返家休養，並無大礙。

此案也受到新竹台大分院生醫醫院急診室醫師蔡于捷稱讚，蔡于捷指出，虎頭蜂為危險蜂類，不慎遭叮咬後，皮膚會出現紅腫、奇癢、刺痛等過敏現象，甚至可能過敏性休克，因個人體質不同，症狀也不同，有些人可能因急性過敏症狀導致心悸、暈眩、呼吸困難、意識不清等，民眾須慎防。

許家瑋為新竹縣消防局救護教官，為消防署高級救護技術員第6期結訓，因處置得當，也讓患者避免陷於生命危險。消防局提醒，夏秋之際虎頭蜂出沒，民眾若到戶外活動，務必穿長袖、長褲、包鞋，遇到蜂群也切勿挑釁，不幸遭叮咬也務必立即求救。