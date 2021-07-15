大聯盟剛結束全明星賽，這也代表球季正式過半，在接下來賽程裡各隊將努力爭奪季後賽，而這段期間剛好是交易補強大好機會，不少球隊都已蓄勢待發，洋基也不例外，據紐約郵報記者薛曼(Joel Sherman)透露，遊騎兵重炮賈羅(Joey Gallo)已在補強目標中，他們有可能在交易大限前出手。

ICYMI https://t.co/l5okB6ntvY… Since the sticky stuff memo of 6/3 the 3 best OPS in MLB are Ohtani Gallo Schwarber. Gallo could be a #Yankees target now Schwarber after the season in attempt to get more LH. This and more notes from the ASG. — Joel Sherman (@Joelsherman1) July 14 2021

洋基之所以看上賈羅是因為他是左打者，本季洋基整體打線都偏右打，需要左打者來平衡，本季洋基左打只打了692個打席，排全聯盟第二低，左打攻擊指數僅0.615，美聯最差，也是大聯盟倒數第二的成績，代表他們的左打既少又差。

目前洋基打線依序有賈登納(Brett Gardner)，打擊率.194、東岡(Kyle Higashioka)，打擊率.196、賈吉(Aaron Judge)，打擊率.282、勒瑪修(DJ LeMahieu)，打擊率.270、歐多爾(Rougned Odor)，打擊率.218、桑契斯(Gary Sanchez)，打擊率.217、史坦頓(Giancarlo Stanton)​，打擊率.270。

接著還有托瑞斯(Gleyber Torres)，打擊率.240、厄薛拉(Gio Urshela)，打擊率.273、渥特(Luke Voit)，打擊率.241、韋德(Tyler Wade)，打擊率.226。以上只有賈吉、勒瑪修、史坦頓、厄薛拉算是穩定，其他棒次的攻擊能力都還有待加強。

賈羅本季276個打數能揮出66支安打、24支全壘打，貢獻52分打點，打擊率.239，算是標準的重炮型打者，全壘打產量相當驚人，另外值得一提的是他還是大聯盟「保送王」，本季選到72次保送為大聯盟全部打者裡最多，代表他不是會輕易亂揮棒的打者，攻擊力不但高且非常有效率，攻擊指數高達0.923。