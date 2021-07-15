台北市今日新增9例確診個案，其中案15426曾去過全聯西門町店，足跡顯示她連續3天都待在全聯長達10多小時，北市副市長黃珊珊證實，該婦人為全聯女員工，由於先生11日確診，因此被匡為居家隔離對象，但因過去的確有接觸消費者，因此公布足跡讓民眾警惕。

北市衛生局下午公布確診個案公共場域活動史，案15426為一名婦人，15日採檢確診，曾於6日、7日的中午12時50分到下午1時10分出入萬華廣州街機車行，6日到8日時也曾到全聯西門町店工作，時間為6日到8日的下午1點到深夜11點半，時長達10多小時，共匡列接觸者5人。

黃珊珊證實該婦人為全聯店員，並說她先生已在11日確診，因此她有幾天都在居家隔離，目前匡列都是曾經有接觸過的人，包括機車行老闆和一起聊天的人，因為她當時是在居家隔離階段，所以狀況應該沒有發散出去，但她的確有接觸消費者，所以才會公布足跡。

外界關心另名案15424明明在13日確診，為何去過的好市多、IKEA沒有立即停業清消？黃則解釋，因為該案於晚間9點多才被通報，市府第一時間通知業者，告知有些地方待得久，危險性較高，也說該案匡列對象皆為家人與親密接觸者，並沒有職場或公共場域的人。

至於好市多收銀員為何至今尚未接種疫苗，北市副市長蔡炳坤則解釋，大賣場收銀員屬第7類施打對象，是由中央主管機關、也就是經濟部負責造冊，再媒合醫院通知接種。