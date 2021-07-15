彰化又傳出81歲盧姓老翁，6日打完疫苗的兩天後輸血，9日死往，相驗是自然死亡，家屬雖懷疑是疫苗造成，但不願意接受解剖，只能認定是自然死亡。至於，昨天傳出7旬婦人，8日打疫苗，10日死亡，家屬懷疑是接種疫苗後的不良反應，今天上午法醫解剖，彰化縣衛生局表示，已經接到通知，判定是自然死亡。

彰化縣衛生局至今認定施打疫苗的不良反應，只有1起施打AZ疫苗後死亡 ，但近兩天，陸續有傳出施打莫德納疫苗後死亡，家屬懷疑施打疫苗。昨天傳出的劉婦，8日死打疫苗，10日被發現倒臥床上，送醫不治，家屬存疑，今天上午安排解剖，排除是疫苗所致。

今天又傳出8旬盧姓老先生，7月6日打完疫苗後，7月8日輸血，出現發燒症狀，服用退燒藥，7月9日清晨被家人發現已經去世，家屬指出，盧已經輸血十幾年了，死因和輸血無關，可能是打疫苗所致。但家屬不願意進一步解剖，初步相驗認定是自然死亡。