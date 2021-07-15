美國聯準會（Fed）主席飽爾聽證會為緊縮滅火，美股回神走穩，台股更是開高走高，一舉站上「萬八」（18000點），外資續買超台股，激勵新台幣升破28元大關，上演股匯雙漲，終場收在27.892元的半個月新高，升值1.15角，為逾二個半月單日最大升幅，台北外匯經紀公司成交量9.93億美元。

外匯交易員指出，鮑爾赴國會續唱鴿調，國際美元應聲走弱，美股道瓊收小漲，亞股則是漲跌互見，台股第三度挑戰「萬八」並一舉攻克，終場大漲188點，指數來到18034點的新高，外資買超新台幣162億元，連續四個交易日累計大買超逾700億元，帶動新台幣升勢強勁。午後出口商見升勢不止，也趕緊進場拋匯，進一步推升新台幣連闖28.00元整數及27.90元二關，最升至27.871元。

外匯交易員認為，儘管Fed官員陸續出面對縮表緊縮降溫，但美國通膨升溫且經濟數據表現佳，疑慮揮之不去，近來持續干擾金融市場，股匯市也相對偏震盪，外資操作上雖保守應對，但並未擴大匯出，短線先看領到台積電現金股利後的動向，決定新台幣是否能穩住27元價位，或延續一下子27元、一下子28元的區間整理格局。