在大陸15日上午公布第二季經濟增長7.9％後，A股先跌後漲。滬深兩市交投暢旺，成交額合計為人民幣（下同）1.17兆元，為連續第11個交易日破兆元。

香港信報報導，上證指數15日早盤最多下跌14點，跌幅為0.4％，低見3514點，隨後止跌反彈，最多上漲37點，漲幅為1.06％，高見3565點，終場收報3564點，上漲36點，漲幅為1.02％，成交額為5074.82億元。

深成指15日最多下跌157點，跌幅為1.04％，低見14899點，午後反彈，最多上漲114點，漲幅為0.76％，高見15170點，最終收報15169點，上漲113點，漲幅為0.75％，成交額為6642.66億元。

滬深300指數收報5151點，上漲68點，漲幅為1.35％。創業板指數收報3537點，上漲48點，漲幅為1.4％。

各類股方面，有色金屬股上漲逾3％，金融、鋼鐵股上漲逾2％。化工股持穩，石油股則跌逾2％，電力股跌逾1％。煤炭、水泥、房地產股偏軟。