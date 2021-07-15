英國在台協會表示，英國政府宣布將台灣列入綠色旅遊觀察名單 (Green watchlist)，自2021年7月19日凌晨4點 (英國時間) 起，凡持PCR陰性檢測證明自台灣入境英國英格蘭者，不再需要進行隔離，但若在入境英國後的兩天內PCR檢測報告為陽性，則仍需進行隔離。

入境英國後，若收到英國政府 (NHS Test & Trace) 通知曾與COVID-19 檢測陽性者搭乘同一交通工具入境英國者，還是必須進行隔離。自台灣入境英國者，若在入境英國之前10天內曾到過紅色或黃色名單地區，則須依照紅色及黃色名單入境規定，進行隔離與檢測。

從台灣入境英國英格蘭之所有旅客 (10歲以下幼童除外) 均應備妥出發前72小時內採檢之COVID-19 PCR檢測陰性證明，所有入境英國英格蘭旅客亦須於出發前48小時內上網填寫「旅客追蹤表」(Passenger Locator Form)，並須預先透過英國政府官方網站 (www.gov.uk/find-travel-test-provider) 預定並支付入境英國後兩天內之PCR檢測 (4歲以下幼童除外)。