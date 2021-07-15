大陸商務部新聞發言人高峰表示，大陸去年12月發布《外商投資安全審查辦法》中，明確規定外資安全審查的範圍、程序等要求，商務部將精準審查影響或者可能影響國家安全的外商投資，有效預防和化解國家安全風險。

高峰今日在大陸商務部例行記者會上表示，實施外資安全審查是國際通行的做法，已經明確規定了外資安全審查的範圍、程序等要求。

他稱，商務部將按照必要合理的原則，精準審查影響或者可能影響國家安全的外商投資，同時避免審查泛化，在促進和保護外商投資各項合法權益的同時，有效預防和化解國家安全風險。

在吸收外資方面，高峰表示，鼓勵更多外資企業在中國發展的方向不會改變，十四五時期，商務部將與有關部門一道，推動實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放，維護公平競爭秩序，保護外商投資的合法權益，營造市場化、法治化、國際化的營商環境。

他說，將持續加強外資企業和外資項目的服務保障，「讓外資企業進得來，留得住，發展好」。