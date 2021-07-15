仁愛鄉農會3＋5高山蔬菜箱，還有質高山茶等產品。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情影響農產品銷售，南投縣政府結合縣農會、仁愛鄉、草屯鎮農會及青農，透過中投電視公司平台行銷在地優質農特產品，為縣民健康把關，提供安全、新鮮、天然的食材，歡迎民眾向農會洽詢選購。

最新推出的農特產組合，包括仁愛鄉農會3＋5高山蔬菜箱，其中，3種蔬菜由農會統一搭配，5種因應生產季節隨機出貨，如高麗菜、彩椒、牛番茄、櫛瓜、茭白筍、南瓜等，產地直送，即日起至中投電視公司網站下單，可享3＋6的優惠組合，總計699元免運低溫宅配；另外，仁愛鄉農會輔導福壽山農場、大禹嶺碧綠溪、翠峰合歡山、清境大同及奇萊山等5大高海拔茶區，推出高山春季評鑑茶，通過相關檢驗；還有苦茶油、香菇、梅子、梅醋等農特產品。

草屯鎮農會推出的熱銷產品為合歡米、糙米精、果乾系列，多種選擇一次滿足，可至草屯鎮農會超市，或上草屯鎮農會官網稻香風情館電子商城選購。

南投縣農會結合本土企業與漁會，推出防疫食品組合包，產品包括義式黑胡椒雞胸肉、經典風味雞胸肉、美味黑胡椒雞塊、法式香草雞胸肉、醃漬去骨雞腿排、虱目魚里肌肉、虱目魚丸、紹興香腸、里肌肉排、肩胛上排，原價1300元、優惠價999元，每周都有不同的食品組合，不定期推出最新產品，民眾可加入粉絲團及「空中市場便利購」群組採購。

南投青農推出的食品組合包有蕉叔薯、乾香菇、百香果果凍、龍眼花茶、愛玉子、天然明列子、龍眼百花蜜等產品。