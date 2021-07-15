台灣今新增14例本土病例，其中又以北市9例最多，台北市長柯文哲表示，目前顯然到了疫情瓶頸，現在一旦有確診者，除調監視器與電信足跡外，還利用Google Maps找熱區，派忍者龜進下水道系統找是否有無病毒RNA，才能揪出少數的潛伏感染者。

柯文哲表示，針對解封問題，目前印度變種病毒已侵入104個國家，美國現在疫苗打滿兩劑有47％，但1天還是感染2至3萬人，日本與韓國最近提高防疫標準，餓死與病死都是問題，防疫與經濟需取得平衡，因此在開放過程中還是要很小心。

柯文哲直言，現在台灣的疫苗覆蓋率還是太低，美國打滿兩劑疫苗47％每天還是2、3萬人確診，若台灣完全不設防的話，疫情很快會跑回去。

柯文哲指出，現在平均篩檢1000個才抓到1個，疫調難度越來越高，現在一旦有確診者還要調監視器看他去過哪裡，已經好像在辦案。

柯文哲說，還要找電信足跡，檢查他講的話可信不可信，去過阿公店人也不會跟你講，疫調漏東漏西，要用電信足跡重複確認，看他的足跡有沒有吻合。

柯文哲提及，另外還會在Google Maps上找到熱區，還跟忍者龜一樣，還去下水道系統找有沒有病毒RNA檢測，透過很多方法才能把1、2個潛伏的感染者找出來。