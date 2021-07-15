67歲長輩近日接種疫苗踴躍，截至目前市府統計施打率6成6，台中市長盧秀燕不斷向中央喊話，「打氣很旺，疫苗不夠打」，台中今再獲配1萬2000劑，66歲長輩明天可順利施打疫苗。

台中市長盧秀燕說，她連續3天爭取，中央再配發1萬2000劑莫德納疫苗，仍不夠1個年齡層施打，所以會結餘目前施打剩餘的一些疫苗，16日再加開1天快打站，提供打66歲以上的長者接種疫苗。

盧秀燕表示，台中市人口是全台第2多，中央配撥1萬2000劑，配撥比例為18.01％仍是6都倒數第2，人口數多，不應該這樣被對待，今天又有政府購買的疫苗到台灣，呼籲中央按照人口數配發疫苗，應公平對待。

盧秀燕說，她身為市長，應該站出來替市民發聲爭取，目標先完成台中市65歲年齡層施打疫苗，接下來唐鳳系統登場後才會更順暢，不會造成壅塞問題。

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