對於台積電和永齡基金會各捐贈500萬劑BNT疫苗，卻被「先卡後通」一事，宅神朱學恒表示，這背後有很多小人、奸佞作祟，有人蒐集所有資料，到時候大家看著辦，「不信真理喚不回，不容青史盡成灰」；前民進黨立委郭正亮指出，這是人在做天在看，這種傷天害理、危害人命的事情，都會有報應。

郭正亮13日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中披露，台積電認為這事情合乎中華民國法律，結果說不要？！最後一定是府方最後拍板的，總統認為不能這樣搞，這多嚴重？1000萬劑不進來，後面500萬劑也沒了，這後果多嚴重！

朱學恒表示，台積電是被拉出來的配角，但後來要救人命，所以很認真地推動這件事，連法務長都出面，卻又被刁難。背後有很多小人、奸佞在作祟，今天不講清楚是因為要保護中間的人，已經聽到有人放話，蒐集所有證據，將來有一天，這次所有干擾、介入、拖延的人，有種永遠不要選舉，那一天選舉那一天就拿出來。有些人在檯面上，有些人在檯面下，請不要過分，「我們知道狀況」。

郭正亮補充，這就是人在做天在看，這種傷天害理、危害人命的事情，都有報應。

朱學恒強調，「不信真理喚不回，不容青史盡成灰」，有人蒐集所有資料，到時候大家看著辦，今天先忍辱負重，不再多談，但背後八卦多著哩！

至於藍營縣市加碼500萬劑，郭正亮認為不可能過關，因為行政院當初就界定為專案模式，每一個專案都要政府授權，用政府授權來卡住每一個專案，都是個案批准，並不是說上海復星這條路開了之後大家可以跟進，講白了就是政治角力、比腕力。