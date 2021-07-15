國家通訊傳播委員會（NCC）14日否決中天綜合台所提出製播新聞節目的申請，但國內已有16家綜合台有製播新聞節目，意同第2次追殺中天。台北市長柯文哲15日表示，社會自有公評，很多事要公平，公平就好。

柯文哲說，很多事要公平就好，這樣就好，社會自有公評。

另外，柯文哲記者會最後也提醒，16日10時可開始用台北通預約疫苗。