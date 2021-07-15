澳洲研究團隊近期發現，愛約炮、一夜情的男性長相大致有長臉、高額頭、長鼻子、大眼睛等4項特質，而且和男性相比，女性從男性外表上判斷對方對性行為的態度通常較準確。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）研究團隊近期在國際期刊《演化與人類行為》（Evolution And Human Behaviour）刊登研究成果，團隊主要想了解對於發生性關係態度較開放、較容易約炮、進行一夜情的男性、女性，長相是否有一定特徵；另外也想知道男女性能不能準確判斷對方對休閒性行為的態度。

團隊只招聘約100名年紀為20歲上下的白人男性與女性，請他們填寫性社交傾向問卷調查，了解他們對休閒性行為（casual sex）、約炮的態度。研究也請參與者繳交個人照片，讓其他參與者就照片一一判斷對方對約炮的態度。

研究結果發現，較愛約炮的男性大致上有臉長、額頭高、鼻子長、大眼睛等4項特質，女性也準確判斷出較愛約炮的男性大致上有這些特質。

不過男性在判斷可能愛約炮的女性長相方面就不太準確，他們多認為身形瘦高、眼睛與嘴唇較小的女性，性態度可能更開放，不過實際上不是這麼回事，研究認為有可能是這些男性在尋找約炮對象時，傾向搜尋有這些特質的女子。

研究共同作者安塔爾（Joe Antar）表示，女性在辨識哪些人只想要短暫關係方面有很好的判斷能力，「這是非常實用的技能」，能讓她們知道哪些人適合自己。

不過為何男性這方面的判斷能力較弱？也勾起了團隊的興趣，研究人員推測，男性的臉上可能帶有特殊訊息，又或者女性的大腦有獨特運作。

為了釐清，研究人員也讓人工智慧（AI）從男、女性的長相判斷他們對性行為的態度，結果顯示AI可以準確判斷男性，但仍舊無法判斷女性。

因此，男性的外型可能暗藏訊號，研究團隊認為和男性荷爾蒙睪固酮（testosterone）作用有關，安塔爾指出，體內睪固酮含量更高，通常和更具男性化的臉部特徵有關，以及和對短期、不具承諾的關係更感興趣等典型男性行為有關。

他說睪固酮在女性體內發揮的作用較小，或許說明了為何女性的臉部沒有傳遞更多性傾向相關訊息。不過他也強調還需要進行更多研究才能佐證。