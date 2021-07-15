新北市新莊區公園一路有15筆土地建物都是海砂屋，住戶從1999年開始與多家建商洽談合建，紛紛失敗；新北住都中心協助住戶都更，並在今日完成首間民辦都更案簽約。（新北住都中心提供）

新莊區公園一路有15筆土地建物都是海砂屋，住戶從1999年開始與多家建商洽談合建，紛紛失敗；在新北住都中心協助下，成功排解住戶疑慮，在2月內達到8成同意門檻，新北住都中心也在今日完成首件民辦都更案簽約，讓住戶脫離海砂屋，迎接安全耐震的全新銀級綠建築。

新北住都中心指出，新莊區公園一路忠孝段、立言段土地內有91位住戶，住宅面積約有995.7坪，住戶在22年前發現自家社區是海砂屋，雖然陸續有與建商洽談，但都無法順利整合至都更重建的同意門檻，直至禾蓮開發公司進場後，改以管理顧問的方式協助社區辦理更新，由傳統合建轉為權利變換，才獲得多數住戶支持。

新北住都中心表示，在都更整合的過程，住戶希望市府進場協助，用公辦都更方式主導，而禾蓮開發也與新北住都中心合作，透過公正第三方的行政法人，協助都更後續程序。

「我是921地震受災戶，不想看見家園再被震垮一次」，該案都更重建委員會副理事長徐姝緹說，建物多處樓板混凝土剝落、鋼筋裸露，經過住戶彼此溝通協調，大家了解屋況的危險性後，齊心協力才能完成重建，可惜推動都更至今，有4位住戶來不及搬回新家逝世了。

新北住都中心董事長陳純敬表示，這是新北住都中心第一件民辦都更受託簽約案，住戶飽受生命財產威脅，雖然仍有3戶未同意戶，但新北住都中心將偕同禾蓮開發持續溝通，使本案成為區域都更示範案例，帶動周圍地區都更。

陳純敬說，本案預計在11月先行拆除，明年3月動工，並在2026年3月完工交屋，在都更建築設計上也特別將耐震係數提高，可耐六級地震，並將各層樓版加厚，阻絕噪音傳遞，之後也將規畫電動車充電樁，計畫取得銀級綠建築標章，讓海砂屋重獲新生。

陳純敬補充，永和大陳社區單元3的公辦都更，住都中心已在6月進駐大陳社區成立「推陳出新站」，提供住戶諮詢服務，預計今年底將啟動招商作業，尋求投資人進場。