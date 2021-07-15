花蓮縣長徐榛蔚向中央喊話，應讓地方購足疫苗，如實替每一位鄉親接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣替65歲以上非原民長者及55歲以上原民長者接種莫德納疫苗今告一段落，全縣長者已有55.6％接種完畢，總疫苗覆蓋率也已達到21.5％。由於綠營前立委、醫師林靜儀點名花蓮等藍營執政縣市施打率是全國後段班，由於該數據僅統計到13日以前，未包含這3天的接種人數，衛生局長朱家祥回嗆，「身為一名醫療人員，應用專業論專業，不要用政治抹殺專業的辛勞」。

林靜儀在臉書上貼上中央流行疫情指揮中心公佈13日前全國長者接種率，其中花蓮65至74歲第一劑接種率為40.1％、75歲以上則是56.36％，她點名南投、台東及花蓮是「吵著要自購疫苗，接種速度卻是最慢」，施打率是全國後段班。

對此，朱家祥給予尊重並解釋這張表格主要是以7月9日為切點，他說，9日以前，縣內AZ疫苗共配得35000多劑，施打33000多劑，接種率高達94.6％，剩餘6％，莫德納則是33000多劑，當時接種11000多劑，剩餘量則是34.5％，若加上9日撥補進來的15000多劑，剩餘量反而是59.6％。

朱說，9日撥補後，13至15日全縣大規模替長輩接種，3天下來已施打19000多劑，目前剩下10000多劑，剩餘量也只有20.7％，將保留給專案對象接種，而目前全縣疫苗覆蓋率已達到21.5％，遠高於全國平均17.4％。

由於醫護人員不畏辛勞與酷暑，全身包緊緊下鄉替長者接種，卻被綠營批花蓮接種率是後段班，令朱家祥十分不捨，他也用隱喻的方式回嗆同有醫療背景的林靜儀，「一個人若戴上深色眼鏡，常常有眼無珠、黑白不分，以為自己拿到的數據是正確的，就來做錯誤解釋，希望林醫師能將深色眼鏡拿掉，身為醫療人員，應用專業論專業，不要用政治抹殺大家的辛苦」。

另外，國民黨主席江啟臣昨宣布聯合南投、雲林、花蓮與台東4執政縣市，向中央申請購買500萬劑BNT疫苗，不過中央卻回應「目前疫苗數量已經足夠，沒有開新專案的必要」。

對此，縣長徐榛蔚忍不住回嗆，疫苗之亂就是因為疫苗不夠，地方要買疫苗，是在分擔中央的不足。她說，身為地方父母官，重視鄉親生命，正因為看見疫苗不足，才會用團結方式採購，替未來準備齊全，如今，地方要買疫苗，中央卻阻擋，質疑「難道國人生命掌握在行政院手裡？難道政府疫苗已購足、進到國內了嗎？」倘若真的足夠，為何還要分對象接種。