國光生技(4142)拓展動物疫苗市場，子公司(大十)牧生技與農科院合作開發新型次單位多價疫苗(PCV豬環狀病毒+SEP豬黴漿菌肺炎)已完成動物疫苗許可證送件，並在印尼海外建廠計畫規畫動物疫苗生產基地，未來將瞄準台灣、大陸與東協市場。

統計資料顯示，2020年動物疫苗市場高達美金91億元，且市場持續成長。Vetnosis分析跨國動物疫苗的成長，以豬疫苗的400%成長最多，亞洲的豬疫苗2007-2012年成長5.5倍表現突出。亞洲豬隻總數超過4億隻，而上市的豬疫苗種類約有24種(病毒、細菌、病毒+細菌)，第一名為PCV疫苗占43%(1.69億美金)。

國光生技與合作夥伴共同出資成立(大十)牧生技公司，發展動物疫苗事業，鎖定亞洲動物疫苗市場，尤其針對亞洲數量最多、與新興傳染病息息相關的豬隻開發疫苗，首支與農科院共同開發的新型次單位多價疫苗(PCV豬環狀病毒+SEP豬黴漿菌肺炎)七月初完成動物疫苗許可證送件，未來將瞄準台灣、大陸與東協市場。

國光生技指出，配合政府新南向政策前進印尼設廠，落腳在印尼吉沛經濟特區，除了生產自行開發的人用疫苗、生物製劑及海外CDMO(委託開發與生產)重鎮，亦規畫動物疫苗生產基地，成為集團進入東南亞市場的全方位據點。